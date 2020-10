Russia: Navalnyj, le sanzioni non funzionano, servono misure mirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni dell'Ue contro la Russia dovrebbero colpire gli oligarchi, i politici e le aziende vicine al Cremlino, non l'intero paese, perché in questo caso “non funzionano”. È quanto affermato dall'oppositore russo Aleksej Navalnyj nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. In particolare, Navalnyj ha dichiarato: “Le sanzioni contro l'intero paese non funzionano. La cosa più importante è emettere divieti d'ingresso contro coloro che hanno approfittato del regime e congelare i loro beni. Si appropriano di denaro in maniera illecita, rubano miliardi e nei fine settimana volano a Berlino o Londra, comprano appartamenti costosi e si siedono nei caffè”. L'oppositore ha quindi affermato di non credere che le autorità di Mosca risolveranno il caso del suo avvelenamento, poiché “finora non ci sono state indagini in Russia”. (Geb)