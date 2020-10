Regno Unito: coronavirus, numero ricoveri aumenta del 25 per cento in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone in Inghilterra ricoverate in ospedale con sintomi di Covid-19 è salita del 25 per cento in un giorno, secondo dati ufficiali pubblicati nella serata di ieri. Oltre i due terzi dei ricoveri sono avvenuti nel nord della nazione inglese, mentre il Regno Unito ha registrato oltre 14.500 nuovi casi di positività al virus nella solo giornata di ieri. Il dato rappresenta un aumento di quasi tre volte il numero di contagi registrato due settimane fa. Sembrano avere avuto sinora poco effetto le misure introdotte la scorsa settimana dal governo di Boris Johnson per rallentare l'aumento galoppante del numero dei contagi, due su tutte la cosiddetta "regola del sei", che vieta assembramenti superiori a sei persone, e la contestatissima chiusura tassativa di pub e ristoranti entro le 22. (Rel)