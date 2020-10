Spagna: premier Sanchez presenta piano per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, presenterà oggi al palazzo della Moncloa (sede del governo) insieme ai ministri dell'esecutivo da lui guidato il piano per la ripresa, la resilienza e la trasformazione dell'economia, al quale parteciperanno in videoconferenza le associazioni di categoria, i sindacati e gli ambasciatori dei paesi membri dell'Unione europea. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais" all'interno della coalizione formata dal Partito socialista operaio (Psoe) e da Unidas Podemos nelle ultime ore si sta lavorando ad una riduzione delle tensioni e delle differenze di vedute, in particolare sulla fusione tra Bankia e CaixaBank e sul ruolo della monarchia, per mostrare un'immagine di solidità e stabilità. Sulle linee guida del nuovo piano sia il Psoe che Unidas Podemos hanno concordato che gli assi fondamentali saranno la transizione ecologica, la coesione sociale e territoriale, la digitalizzazione e la parità di genere. La ministra delle Finanze, Nadia Calvino ha annunciato ieri che uno dei punti cardine sarà l'aumento senza precedenti a 196 miliardi di euro, pari al 53 per cento rispetto al 2019, del tetto della spesa pubblica grazie all'incorporazione delle risorse del Piano per la ripresa dell'Unione europea. (Spm)