Coronavirus: Scozia, nuove misure restrittive saranno annunciate oggi

- La premier scozzese, Nicola Sturgeon, dovrebbe annunciare nella giornata di oggi nuove restrizioni mirate al contenimento dell'aumento esponenziale del numero dei contagi da coronavirus osservato in Scozia nelle ultime settimane. Sturgeon ha sottolineato che questo non significherà un ritorno a misure di coprifuoco o quarantena totale, come è invece avvenuto in primavera, ma secondo alcune voci potrebbero essere presenti divieti di viaggio in alcune aree del Regno Unito giudicate particolarmente a rischio. A questo potrebbero affiancarsi misure più stringenti per pub e ristoranti, i quali potrebbero dover addirittura fronteggiare la chiusura totale. Il ministro dell'Istruzione scozzese, John Swinney, dovrebbe subito dopo annunciare al parlamento di Edinburgo quali sono i piani del governo per organizzare gli esami scolastici del 2021.(Rel)