Libia: l'Autorità per l'aviazione civile annuncia l'apertura dello spazio aereo e la ripresa dei voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per l'aviazione civile libica ha annunciato la riapertura dello spazio aereo libico per l'aviazione internazionale e la ripresa della navigazione aeroportuale. L'Autorità pubblica per i trasporti ha chiesto all'Autorità per l'aviazione di aprire lo spazio aereo per i voli in partenza e in arrivo in Libia e di autorizzarli a prendere tutte le disposizioni necessarie per completare le procedure. L'Autorità per i trasporti si era precedentemente rivolta alla sua autorità aeronautica per aver sospeso il traffico aereo internazionale negli aeroporti libici e chiuso lo spazio aereo a tutti i voli a causa di misure precauzionali dopo la diffusione del coronavirus. (Lit)