Roma: si stufa dei domiciliari e va in gita a Nettuno da Campagnano, arrestata 41enne

- Una donna di 41 anni è stata arrestata a Nettuno dalla polizia per evasione dagli arresti domiciliari. La donna si era stufata della detenzione, questo ha raccontato agli agenti che l'hanno rintracciata, e quindi ha tagliato il braccialetto elettronico, lo ha buttato nel cestino dell'immondizia e da Campagnano di Roma, dov'era reclusa, se n'è andata in gita fino a Nettuno. Lì però è stata indivuduata dai poliziotti, arrestata e portata in carcere a Rebibbia.(Rer)