Azerbaigian-Grecia: Atene richiama ambasciatore a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha richiamato il suo ambasciatore in Azerbaigian dopo le dichiarazioni "infondate e offensive" da parte del governo di Baku secondo cui l'esecutivo di Atene tollererebbe la presenza di "militanti" nel proprio territorio. Il ministero degli Esteri ellenico ha fatto sapere di aver presentato una nota di protesta all'ambasciata azerbaigiana in Grecia; mentre l'ambasciatore greco a Baku è stato richiamato per consultazioni in seguito alle polemiche tra i due governi sullo sfondo del conflitto nel Nagorno-Karabakh. (Gra)