Libia: Comunità internazionale d'accordo su una zona smilitarizzata dentro e intorno Sirte

- Sostegno alla rapida attuazione della creazione di una zona smilitarizzata dentro e intorno Sirte e accordo su un cessate il fuoco permanente: sono queste le principali richieste dei partecipanti alla riunione ministeriale di alto livello sulla Libia, co-organizzata dal segretariato generale Onu e dalla Germania a margine della 75esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso 5 ottobre, un formato ribattezzato “Berlino 2” dall’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. I partecipanti all'incontro ministeriale hanno affermato l'importanza di riprendere le esportazioni di petrolio, sostenendo i tentativi della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per riprendere i colloqui libici. Le parti internazionali hanno chiesto il lancio di un processo politico globale, la rappresentanza di tutte le componenti politiche libiche nel quadro della Conferenza di Berlino del 18 gennaio scorso ("Berlino 1") e il proseguimento della tregua. I partecipanti hanno altresì invitato tutte le parti libiche a costruire un consenso per raggiungere una soluzione politica globale che porterebbe a elezioni che ripristinino la legittimità democratica, sottolineando la necessità di una cessazione immediata degli interventi militari stranieri in Libia. (Lit)