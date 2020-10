Indo-Pacifico: Pompeo, istituzionalizzare il Quad per contenere la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’intervista, Pompeo ha fatto anche riferimento all’avanzata strategica della Cina, che ha definito “prevaricatoria”. “La Cina fa ricorso al potere della coercizione. Non è così che operano le grandi nazioni. La nostra missione è di contenerlo”. Per quanto riguarda Taiwan, il segretario di Stato ha affermato che Washington punta a ridurre le tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan: “Vogliamo la pace, e non un conflitto. Ma l’accomodamento non è la risposta”, ha dichiarato il capo della diplomazia Usa. “genuflettersi ogni volta che il Partito comunista cinese assume iniziative a livello globale, significa doverlo con sempre maggiore frequenza. Abbiamo perciò reagito con determinazione tramite le nostre controparti diplomatiche”. La reazione degli Stati Uniti include, tra le altre cose, l’impiego simultaneo di due portaerei in occasione di manovre navali nel Mar Cinese Meridionale, lo scorso luglio: tale manovra, così come l’attività del Quad, è stata duramente criticata dalla Cina, che ha chiesto ai principali attori regionali di operare su un quadro di “cooperazione multilaterale aperto, inclusivo e trasparente”. Pompeo ha però replicato nel corso dell’intervista a “Nikkei”, accusando Pechino di essere venuta meno ai suoi impegni internazionali, a cominciare dalle garanzie di autonomia ad Hong Kong e dalla promessa di non militarizzare il Mar Cinese Meridionale. (segue) (Git)