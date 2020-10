Indo-Pacifico: Pompeo, istituzionalizzare il Quad per contenere la Cina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi avanzata da Washington di un allargamento del G7 a nuove potenze regionali pare infatti sintomatica di una volontà degli Usa di rispondere in maniera concertata all’affermazione della Cina come potenza di livello globale. Tutti i paesi indicati da Washington come membri di un ipotetico G11 – Russia, Corea del Sud, India e Corea del Sud – sono protagonisti delle dinamiche dell’Indo-Pacifico. Negli ultimi due anni il Quad si è rafforzato di pari passo con le pressioni provenienti da Pechino, ma l’alleanza deve ancora strutturarsi lungo direttrici fondamentali: anzitutto attraverso la definizione di un approccio nei confronti dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). L’organizzazione regionale, che riunisce 10 paesi emergenti dell’Asia Sud-orientale, sta tentando di trovare una dimensione di terzietà in un contesto di scontro sempre più diretto tra Stati Uniti e Cina; alcuni paesi dell’Asean potrebbero però acconsentire a forgiare “relazioni secondarie” con il Quad o con i suoi singoli membri. Tra marzo e maggio di quest’anno, ad esempio, funzionari di alto livello di Vietnam, Corea del Sud e Nuova Zelanda sono divenuto interlocutori fissi delle videoconferenze del Quad sul fronte del contrasto alla pandemia di coronavirus, nell’ambito del cosiddetto “Dialogo Indo-Pacifico”. (Git)