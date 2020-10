Corea del Nord: l’ex inviato in Italia Jo si trova a Seul dallo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jo Song-gil, ex inviato della Corea del Nord in Italia scomparso alla fine del 2018, si trova a Seul in Corea del Sud, da luglio 2019. Lo ha rivelato ieri, 6 ottobre, un parlamentare sudcoreano. “Abbiamo verificato che l’ex ambasciatore facente funzioni Jo Song-gil è entrato in Corea del Sud a luglio dello scorso anno, e da allora si trova sotto la protezione delle autorità”, ha scritto sul proprio profilo Facebook Ha Tae-keung, membro della commissione Intelligence dell’Assemblea nazionale sudcoreana e deputato del Partito del potere dei nazionali, nato quest’anno dalla fusione delle principali formazioni politiche conservatrici del paese. Se confermata, l’informazione farebbe di Jo uno tra i funzionari nordcoreani di più alto livello ad aver mai disertato e trovato rifugio in Corea del Sud. Jo è sparito da Roma, dove serviva come ambasciatore facente funzioni della Corea del Nord, il 10 novembre 2018. A seguito della sua scomparsa, si era ipotizzata una sua fuga in un paese europeo o negli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni pubblicate dai media sudcoreani, Jo vive a Seul con la moglie, e vi è giunto dopo essere transitato attraverso un altro paese. Il Servizio di intelligence nazionale sudcoreano non ha voluto fornire alcuna conferma ufficiale. (Git)