Usa: Stephen Miller positivo al coronavirus

- Stephen Miller, consigliere della Casa Bianca ritenuto l’ideatore delle politiche dell’amministrazione Trump in materia di immigrazione, è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. Miller ha confermato personalmente la diagnosi tramite una nota pubblicata ieri, 6 ottobre: “Nell’arco degli ultimi cinque giorni ho lavorato da remoto e ho intrapreso l’auto-isolamento, risultando negativo (alla Covid-19) ogni giorno sino a ieri. Oggi (6 ottobre) sono risultato positivo alla Covid-19, e sono ora in quarantena”. Miller è parte della squadra di consulenti che hanno preparato Trump in vista del dibattito presidenziale che si è tenuto lo scorso 29 settembre, ed ha partecipato ad una riunione preparatoria senza mascherine due giorni prima, cui ha presenziato anche il governatore del New Jersey, Chris Christie. (Nys)