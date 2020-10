Usa: Pence contrario a utilizzo plexiglass nel dibattito per la vicepresidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale del vicepresidente Usa, Mike Pence, ha richiesto che nessuna barriera in plexiglass divida Pence e la sua avversaria democratica, Kamala Harris, in occasione del dibattito tra candidati alla vicepresidenza che si terrà nella serata di oggi, 7 ottobre. La campagna di Pence ha definito tale misura non necessaria, dopo che entrambi i candidati si sono ripetutamente sottoposti a tampone, risultando negativi al coronavirus. La portavoce di Harris, Sabrina Singh, ha replicato definendo la richiesta della campagna repubblicana una “dimostrazione delle ragioni per cui la risposta al coronavirus di questa amministrazione è un fallimento”. (Nys)