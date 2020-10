Usa: Russiagate e mail Clinton, Trump annuncia divulgazione “totale” dei documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite una serie di tweet di aver ordinato la “totale” declassificazione dei documenti relativi allo scandalo delle email del dipartimento di Stato sotto la gestione della democratica Hillary Clinton e delle indagini relative alla presunta collusione tra la sua campagna elettorale e la Russia, che ha definito “una menzogna”. “Ho dato piena autorizzazione alla declassificazione totale di qualunque documento relativo al più grande crimine nella storia degli Stati Uniti, la menzogna della collusione con la Russia. Altrettanto per lo scandalo delle email di Hillary Clinton. Nessuna omissione!”, ha scritto il presidente, che in un secondo tweet ha aggiunto: “Ho già ordinato la declassificazione di tutte le informazioni relative al falso scandalo della collusione con la Russia. Sfortunatamente per il nostro Paese, chi deve occuparsene ha agito molto lentamente, specie in merito a quello che è forse il più grave crimine politico mai perpetrato nella storia del nostro Paese. E’ ora di agire!”. "Fox News" ricorda che Trump ha dato il via libera alla divulgazione di tutte le informazioni relative al “Russiagate” già nel 2016, ma le agenzie di intelligence e il dipartimento di Giustizia non hanno ancora agito in tal senso. Il direttore dell’Intelligence nazionale Usa, John Ratcliffe, ha recentemente divulgato note dell’ex direttore della Cia John Brennan, da cui sembra emergere un briefing tra il funzionario e l’ex presidente Barack Obama in merito ad un “piano” per accusare Trump di legami indebiti con la Russia, e “distrarre l’opinione pubblica dall’utilizzo privato del server di posta elettronica” da parte di Hillary Clinton prima delle elezioni presidenziali del 2016. (Nys)