Indonesia: 23 arresti nel corso delle manifestazioni contro la riforma del lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni hanno interessato soprattutto le aree industriali attorno a Giacarta, incluse Tangerang e Karawang, sull’isola di Batam, dove hanno sede numerosi stabilimenti di elettronica. Migliaia di persone hanno manifestato anche a Bandung, a Giava Occidentale. Sinora i manifestanti non si sono potuti riunire di fronte al parlamento, come inizialmente programmato dai sindacati: la Polizia ha bloccato i cortei adducendo a giustificazione la necessità di limitare i rischi di contagio legati alla pandemia di coronavirus. I partecipanti alle manifestazioni di oggi hanno indossato per la quasi totalità la mascherina, senza però rispettare le distanze minime tra individui. (segue) (Fim)