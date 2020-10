Usa-Mongolia: Pompeo tiene colloquio telefonico con il presidente Battulga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si è recato in Giappone per una ministeriale del Quad, ma non farà tappa in Corea del Sud e in Mongolia, come inizialmente programmato, a causa della malattia del presidente Donald Trump, risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato la portavoce del dipartimento, Morgan Ortagus, secondo cui Pompeo intende fare ritorno nella regione entro la fine del mese, e “riprogrammerà le visite in quell’occasione”. La visita di Pompeo in Giappone è la prima dopo l’elezione del nuovo primo ministro di quel paese, Yoshihide Suga. Ieri, 6 ottobre, Pompeo ha incontrato i tre omologhi di Australia, India e Giappone per una riunione annuale del Quad, tesa a discutere “questioni pressanti inerenti la regione dell’Indo-Pacifico”. (segue) (Nys)