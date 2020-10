Giappone-Regno Unito: auto realizzate con componenti Ue manterranno tariffe preferenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. E Nissan Motor Corp hanno chiesto al governo britannico di farsi carico dei costi di eventuali tariffe a carico delle loro automobili vendute sul mercato europeo, nel caso di un mancato accordo commerciale post-Brexit tra Londra e l’Ue. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita “fonti informate”. I due grandi costruttori di automobili giapponesi hanno eletto da decenni il Regno Unito come base per la produzione destinata al mercato europeo; entrambi temono che un divorzio non consensuale tra quel paese e l’Ue possa comportare dazi del 10 per cento sulle automobili esportate nei mercati comunitari, uno scenario possibile se il periodo di transizione della Brexit si concluderà senza un’intesa. La richiesta delle due aziende giapponesi può essere interpretata come un tentativo di esercitare pressioni sul governo britannico affinché adotti una linea più malleabile nel contesto delle trattative con l’Ue. Secondo le fonti citate da “Kyodo”, richieste analoghe a quelle di Toyota e Nissan sono state avanzate da Bmw Ag e Jaguar Land Rover Ltd. (Git)