Indo-Pacifico: Palau chiede di ospitare una base militare Usa (2)

- “La richiesta di Palau agli Stati Uniti è semplice: edificare strutture militari per l’impiego congiunto, e farne uso regolarmente”, prosegue il documento. Se accolta, la richiesta comporterebbe la realizzazione di un porto militare, piste di decollo e atterraggio e strutture per l’addestramento militare, da impiegare per attività congiunte. La lettera fa anche riferimento alla pandemia di coronavirus e alla “crisi del debito” affrontata da Palau, chiedendo a questo proposito il sostegno degli Usa sotto forma di remissioni del debito e maggiori investimenti privati da parte delle aziende Usa. (Git)