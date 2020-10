Americhe: Paraguay e Spagna esprimono appoggio a ratifica accordo di libero scambio Ue-Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Paraguay e Spagna apertamente a favore dell'accordo contrasta tuttavia con le riserve espresse da numerosi paesi di entrambi i blocchi. Per l'Argentina l'accordo è "un passo indietro". Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri del governo sudamericano, Felipe Solà. Secondo l'attuale governo argentino l'accordo concluso nel giugno del 2019 durante il mandato dell'ex presidente Mauricio Macri implica infatti una riduzione delle quote dell'export per l'importante settore agricolo locale. "Nel 1993, alla chiusura dell'Uruguay Round del Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) ci siamo garantiti un accesso minimo del 5 per cento del consumo totale europeo ai nostri prodotti agricoli; nel frattempo l'Unione Europea è cresciuta in termini di popolazione e consumo e anche aggiungendo le quote garantite da questo accordo non si arriva neanche lontanamente al 5 per cento", ha affermato il massimo rappresentante diplomatico argentino. "Si tratta di un passo indietro, non c'è niente da festeggiare" ha quindi aggiunto il ministro, secondo il quale inoltre l'accordo è stato siglato senza una valutazione previa del suo impatto sul nostro sistema produttivo". (segue) (Bua)