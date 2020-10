Usa: Trump gela Wall Street, Down Jones a -1,35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno gelato Wall Street: il capo della Casa Bianca ha annunciato l'interruzione dei negoziati per un piano di stimoli all'economia alle prese con l'emergenza Covid, spiegando che riprenderanno solo dopo la sua rielezione a novembre. Wall Street ha chiuso in terreno negativo: il Dow Jones perde l'1,35 per cento a 27.769,80 punti, il Nasdaq cede l'1,57 per cento a 11.154,61 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,39 per cento a 3.360,63 punti. Il tweet di Trump che annuncia la fine dei negoziati è arrivato dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, aveva esortato il Congresso ad agire mettendo in guardia sui rischi se i nuovi stimoli all'economia saranno troppo contenuti.(Nys)