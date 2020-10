Usa: Biden risulta di nuovo negativo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è sottoposto ad un nuovo tampone per il coronavirus, ed è nuovamente risultato negativo. Lo ha comunicato oggi, 6 ottobre, la campagna presidenziale dell’ex vicepresidente Usa. Biden si era già sottoposto a due test nei giorni scorsi, dopo l’annuncio che il presidente Trump e la first lady Melania avevano contratto la Covid-19. L’annuncio aveva suscitato preoccupazione in merito ad un possibile contagio di Biden, che il 29 settembre aveva partecipato con Trump al primo dibattito presidenziale in vista delle elezioni del prossimo novembre. Trump e Biden dovrebbero affrontarsi in altri due dibattiti presidenziali il 15 e 22 ottobre prossimi. (Nys)