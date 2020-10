Usa: il governatore della Florida estende la registrazione degli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato oggi che lo Stato estenderà la registrazione degli elettori alle 19 di stasera, dopo che il suo sistema online è andato in tilt ieri a causa di un aumento di accessi. Lo riporta il sito "Axios". Lo Stato sta indagando sul crash, che potrebbe aver impedito a migliaia di persone di registrarsi prima della scadenza originale. Gli investigatori stanno ora lavorando per determinare se il crash è stato un "atto deliberato". Gli abitanti della florida possono ancora registrarsi per votare online presso l'ufficio elettorale, l'ufficio della sicurezza stradale e gli uffici delle patenti di guida dei veicoli a motore o in qualsiasi ufficio esattoriale. La Florida è uno stato chiave per le elezioni di novembre.(Nys)