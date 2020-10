Usa: ex procuratore generale Holder, Barr è un'arma nelle mani di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex procuratore generale degli Stati Uniti, Eric Holder, ha accusato uno dei suoi successori, William Barr, nominato dal presidente Donald Trump, di "andare oltre la politicizzazione" del dipartimento di Giustizia, e ha aggiunto che l'attuale procuratore generale ha trasformato il dipartimento in un'arma nelle proprie mani. Lo riporta il sito "Politico". "Il modo in cui ha parlato di tutto, dal voto alle questioni sociali, ha chiaramente messo il dipartimento di Giustizia dalla parte di questo presidente", ha detto Holder al sito "Politico" in un'intervista. Holder, che è stato il primo procuratore generale dell'amministrazione Obama, ha anche definito il procuratore generale Barr "parte integrante del tentativo di rielezione del presidente". "La gente deve capire che questo non è coerente con il modo in cui i procuratori generali e il dipartimento hanno agito in passato - e questo riguarda sia dipartimenti di giustizia sia repubblicani che democratici", ha sostenuto.(Nys)