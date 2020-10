Brasile: coronavirus, record di aperture di partite iva nel corso della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad di Sebrae ha evidenziato la necessità dell'estensione delle misure di sostegno alle micro e piccole imprese. Di fronte alla scadenza del termine per il rinvio del pagamento delle tasse disposto per alleviare l'impatto della pandemia, Melles ha suggerito al parlamento di approvare un provvedimento che conceda una moratoria sul pagamento delle tasse il cui pagamento è stato sospeso tra aprile e settembre. "Viviamo in un momento molto difficile, in cui micro e piccole imprese si trovano in un vortice causato dalla pandemia. Stiamo iniziando a pagare le tasse che sono state sospese da alcuni mesi, ma l'accesso al credito è ancora uno dei problemi principali", ha aggiunto Melles. (segue) (Brb)