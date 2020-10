Docenti e Ata negativi al test Covid-19 non rientrano immediatamente in servizio: la normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori della scuola come docenti e personale Ata non dovrebbero rientrare immediatamente in servizio dopo essere risultati negativi ai test diagnostici per il Covid-19. Sul sito del ministero della Salute, infatti, si legge che in caso di esito negativo del test per l’infezione da Sars-CoV-2, il Medico di medicina generale curante "definisce il percorso di diagnosi e cura più appropriato da seguire (eventuale ripetizione del test) e l’opportunità dell’ingresso a scuola". Se, ad esempio, una persona con il tampone negativo "risulta affetta da una malattia diversa da Covid-19, dovrà restare a casa e seguire le indicazioni del medico di Medicina generale fino alla guarigione completa". Il dottore redigerà, quindi, l’attestazione che l’operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. (Rin)