Nagorno Karabakh: premier armeno Pashinyan, pronti a fare concessioni se Azerbaigian farà altrettanto

- Per mettere fine alle tensioni nel Nagorno Karabakh, l'Armenia è pronta a fare delle concessioni se l'Azerbaigian farà lo stesso. Lo ha detto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, citato dai media francesi. "I conflitti devono essere regolati sulla base di mutue concessioni. Il Nagorno Karabakh e l'Armenia sono pronti alle stesse concessioni di quelle alle quali sarà pronta l'Azerbaigian", ha detto il premier in un'intervista concessa alla stampa di Parigi. Il primo ministro armeno ha poi accusato al Turchia di essere responsabile della crisi. "Senza l'impegno attivo della Turchia questa guerra non sarebbe cominciata", ha detto Pashinyan. "Se è vero che le autorità dell'Azerbaigian hanno promosso attivamente questi ultimi 15 anni una retorica bellicosa, la decisione di far scattare la guerra è stata motivata dal sostegno totale della Turchia", ha aggiunto. Il primo ministro di Erevan si è poi detto "convinto" che la Russia sosterrà l'Armenia se dovesse essere attaccata direttamente. (Frp)