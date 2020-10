Russia: Zelensky, anche Kiev potrebbe unirsi a sanzioni Ue contro Mosca su caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrebbe unirsi alle possibili sanzioni dei Paesi partner internazionali contro la Russia per il caso legato all'avvelenamento dell'attivista russo, Aleksei Navalnyj. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un punto stampa al termine del vertice Ucraina-Ue. "Non ho ancora visto i dettagli di questo caso. Vorrei che ascoltassimo i dettagli della parte tedesca resi pubblici, prima di tutto. E poi l'Ucraina, ne sono certo, si unirà alle sanzioni dei nostri partner internazionali", ha spiegato Zelensky. Oggi l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha confermato che l’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, è stato avvelenato con un agente nervino di classe Novichok. (Rum)