Americhe: rapporto Cepal, pil della regione in calo del 9,1 per cento nel 2020 (2)

- Prima della pandemia la Cepal prevedeva per la regione una crescita ad ogni modo debole, limitata all'1,3 per cento, mentre nel 2019 la crescita del pil era stata appena dello 0,1 per cento. "Saranno necessarie politiche macroeconomiche attive per promuovere un'agenda di trasformazioni strutturali", ha affermato Barcena. Secondo la Cepal "la pandemia ha dimostrato l'importanza dell'azione pubblica attraverso le politiche fiscali", anche se quest'azione è derivata in un aumento complessivo del deficit fiscale e del debito nella regione. Per mitigare questo effetto l'istituzione regionale dipendente dalle Nazioni Unite afferma la "necessità di aumentare le entrate fiscali, che attualmente rappresentano un 23,1 per cento del pil contro il 34,3 per cento della media dei paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Ocse). Sempre in questo senso ha rivolto un appello a rafforzare la lotta contro l'evasione fiscale, stimata al 6,1 per cento del pil. (segue) (Bua)