Usa: deficit commerciale record ad agosto, quasi 84 miliardi di dollari

- Il deficit commerciale mensile degli Stati Uniti nel settore commerciale ha raggiunto un livello record in agosto, nonostante le promesse del presidente Donald Trump di ridurlo drasticamente, negoziando nuovi accordi commerciali e imponendo regolamenti severi nei confronti delle pratiche commerciali sleali del commercio estero. Lo rivela oggi un rapporto del dipartimento del Commercio Usa, riportato dal sito "Politico". Il deficit commerciale complessivo è stato di 67,1 miliardi di dollari, che riflette un surplus nel commercio dei servizi con il resto del mondo - il più alto dal 2006. Il deficit per il commercio di beni statunitensi è stato di 83,9 miliardi di dollari, il più alto mai registrato in un solo mese. Il rapporto ha anche mostrato che le esportazioni statunitensi verso la Cina continuano a rimanere indietro rispetto al ritmo necessario per raggiungere l'obiettivo di Trump nell'ambito di un accordo commerciale di "fase uno" firmato a gennaio.(Nys)