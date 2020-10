Usa: Pelosi attacca Trump, ritirandosi dalle trattative per lo stimolo ha mostrato la sua natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha attaccato il presidente Donald Trump oggi per aver fatto deragliare le trattative per il nuovo pacchetto di stimolo economico. Lo riporta l'emittente "Cnn". Pelosi ha detto che il presidente ha insistito per un taglio delle tasse commerciali di 150 miliardi di dollari, sostenendo che era destinato alle "persone più ricche del paese", ma ha ignorato gli statunitensi che lottano per pagare le loro bollette. "Il presidente Trump ha mostrato la sua vera natura: mettersi al primo posto a spese del paese, con la piena complicità dei membri del Partito repubblicano del Congresso", ha detto in una dichiarazione. "Tirandosi fuori dai colloqui sul coronavirus Trump dimostra che non è disposto a sconfiggere il virus. È chiaro che la Casa Bianca è nel caos più completo", ha aggiunto Pelosi. Pelosi ha citato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che oggi ha chiesto maggiori stimoli ai legislatori. Trump ha annunciato via Twitter che aveva dato istruzione ai suoi negoziatori di ritirarsi dai colloqui fino a dopo le elezioni generali del 3 novembre. (Nys)