Usa: amministrazione Trump prepara restrizioni su visto di lavoro H-1B

- L'amministrazione del presidente Donald Trump ha annunciato un nuovo regolamento che probabilmente frenerà l'assunzione di lavoratori stranieri qualificati da parte delle aziende statunitensi, in particolare nell'industria tecnologica. Lo riporta il sito "Axios". Secondo i funzionari della Casa Bianca la riforma è necessaria per proteggere i posti di lavoro statunitensi in mezzo alla disoccupazione di massa innescata dalla pandemia del coronavirus. La regola congiunta del Dipartimento del Lavoro e del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti aumenterà significativamente il salario minimo che le aziende devono pagare ai lavoratori iscritti al programma di visti di tipo H-1B. Inoltre, restringerà la definizione di "occupazioni speciali" ammissibili ai visti di tipo H-1B. La regola, che entrerà in vigore all'inizio di dicembre, sarà probabilmente oggetto di critiche da parte della Camera di Commercio degli Stati Uniti, che affermano che il programma H-1B è necessario a causa della carenza di lavoratori statunitensi qualificati. Più di due terzi dei titolari di visti H-1B provengono dall'India e, secondo le statistiche governative, sono impiegati in modo sproporzionato da aziende tecnologiche. (Nys)