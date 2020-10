Italia-Usa: visita al Comando generale Guardia Costiera dell'ammiraglio Schultz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata odierna, il comandante generale della Guardia Costiera degli Stati Uniti, ammiraglio Karl Schultz, ha fatto visita al Comando generale della Guardia Costiera italiana, accolto dal comandante generale, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino. Secondo quanto riferito in un comunicato, dopo il tradizionale saluto di benvenuto e la firma del libro d'onore, l'ammiraglio Pettorino, in un incontro tenutosi in sala crisi e al quale hanno preso parte anche i capi reparto ed i capi degli uffici di staff del comando generale, ha illustrato al proprio omologo statunitense le molteplici funzioni nei settori della salvaguardia della vita umana in mare, della tutela dell'ambiente marino, della sicurezza della navigazione e dei traffici marittimi, considerati fattori strategici per la crescita di un settore, quello marittimo e portuale, trainante per le economie nazionali e internazionali. L'incontro è poi proseguito con la visita alla centrale operativa, dove all'illustre ospite sono state mostrate le moderne tecnologie che costituiscono il "cuore" operativo della Guardia Costiera, i sistemi di controllo e monitoraggio del traffico marittimo e le relative tecnologie con le quali il Corpo espleta le diverse attività di competenza. A seguire, il comandante generale della Guardia Costiera degli Stati Uniti ha potuto approfondire l'organizzazione territoriale del Corpo e conoscerne le componenti operative. (segue) (Res)