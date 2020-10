Italia-Usa: visita al Comando generale Guardia Costiera dell'ammiraglio Schultz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attestazioni di reciproca stima hanno accompagnato la conclusione della visita, si sottolinea nel comunicato, al termine della quale l'ammiraglio Schultz ha ringraziato il comandante generale per l'accoglienza ricevuta, esprimendo parole di vivo apprezzamento per la Guardia Costiera italiana: "Undici mila uomini e donne che animano un Corpo leader nel Mediterraneo, assai vicino nella conformazione agli omologhi statunitensi. Essere uniti dagli stessi obiettivi spinge a lavorare insieme per le sfide più complesse. Assicurate un lavoro straordinario e siamo orgogliosi di essere qui oggi a testimoniare la nostra vicinanza ai colleghi-amici italiani". Di contro, l'ammiraglio Pettorino ha ricambiato le espressioni di stima, manifestando il proprio apprezzamento per l'impegno operativo della Guardia Costiera statunitense: "Siamo veramente onorati della visita del comandante generale della Guardia Costiera degli Stati Uniti, al quale ho avuto il piacere di illustrare in prima persona le numerose e variegate attività della Guardia Costiera italiana, oggi più che mai vicina a quella statunitense". (Res)