Germania: presidente Bdi Kempf critica governo, troppi nuovi obiettivi per industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Bdi ha quindi evidenziato che il governo rischia di ostacolare l'industria, invece di sostenerla. Un esempio è il progetto di legge sul rispetto dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento globali. Per il Bdi, soprattutto le imprese di medie dimensioni non possono detenere il pieno controllo sulle proprie forniture. Secondo Kempf, sarebbe invece necessaria una riforma fondamentale delle imposte sulle società. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Bdi avanza da tempo tale richiesta al governo federale, ma senza successo. Intanto, la protezione del clima rappresenta un'ulteriore difficoltà per l'industria tedesca. Come ricordato da Kempf, le aziende si sono impegnate a rispettare l'accordo di Parigi sul clima. Tuttavia, gli obiettivi climatici dell'Ue non dovrebbero essere inaspriti, se si intende conseguirli. “L'industria non vuole essere vittima di una politica sbagliata, la protezione del clima non deve essere un killer di posti di lavoro”, ha dichiarato il presidente del Bdi. Secondo Kempf, infatti, “vi è la minaccia di un trasferimento della produzione” dalla Germania in paesi dove la normativa sul clima è meno severa. (segue) (Geb)