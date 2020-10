Brasile: coronavirus, record di aperture di partite iva nel corso della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il contesto avverso per le imprese in generale, le piccole imprese stanno implementando l'innovazione per affrontare la crisi. Un'indagine condotta da Sebrae nell'ultima settimana di agosto mostra che le vendite online rimangono elevate tra le micro e piccole aziende che hanno utilizzato canali digitali come i social network, le applicazioni o Internet come piattaforme per la commercializzazione di prodotti e servizi. Mentre nell'indagine condotta a fine maggio il 59 per cento delle aziende utilizzava questi canali, attualmente, tale percentuale raggiunge il 67 per cento a fine agosto. Tra gli imprenditori intervistati il 16 per cento ha iniziato a vendere tramite strumenti digitali dopo l'arrivo del nuovo coronavirus nel Paese. (Brb)