Brasile-Italia: sviluppo sostenibile, successo per il seminario organizzato dall'ambasciata italiana a Brasilia (2)

- Pereira ha sottolineato la specificità del contesto brasiliano, terreno fertile per i partenariati multisettoriali. Bonomi ha tracciato le linee della strategia di sostenibilità del gruppo Enel e del modello di investimento sociale attuato in Brasile. Macedo si è soffermata sul ruolo istituzionale e la visione di responsabilità d'impresa del Banco do Brasil, che con Enel ha sviluppato negli anni una alleanza strategica. Pellicelli ha ripercorso le origini della presenza storica di Avsi in Brasile e lo sviluppo delle collaborazioni con i partner locali, pubblici e privati. Bressan ha infine illustrato il nuovo accordo quadro nato dalla collaborazione tra la Fondazione Banco do Brasil, Enel ed Avsi che costituirà la cornice finanziaria ed operativa dei progetti futuri, a favore degli strati più vulnerabili della popolazione. (segue) (Brb)