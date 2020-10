Coronavirus: Usa, in quarantena il presidente degli Stati maggiori dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mark Milley, il presidente degli Stati maggiori riuniti Usa e altri alti dirigenti militari del Pentagono sono entrati in quarantena dopo che l'ammiraglio Charles Ray, vice comandante della Guardia Costiera, è risultato positivo al coronavirus oggi. Lo riporta l'emittente "Cnn". La decisione arriva in un quadro in cui diversi senatori repubblicani, i principali membri dello staff della Casa Bianca e quelli più vicini a Trump nell'amministrazione sono risultati positivi al coronavirus dopo la diagnosi del presidente venerdì scorso. "Siamo consapevoli che il Vice Comandante Ray è risultato positivo al test per Covid-19 e che la scorsa settimana era al Pentagono per incontri con altri alti dirigenti militari", ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Jonathan Hoffman in una dichiarazione, secondo il "New York Times". "Per eccesso di cautela, tutti i potenziali contatti ravvicinati di questi incontri si stanno mettendo in quarantena e sono stati testati stamattina", ha detto. "Nessun contatto del Pentagono ha mostrato sintomi e non abbiamo ulteriori test positivi da segnalare in questo momento".(Nys)