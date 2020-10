Usa: Facebook rimuoverà tutti gli account legati a QAnon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha annunciato oggi che cancellerà tutti gli account legati alla teoria di QAnon dalle sue piattaforme, un'escalation significativa rispetto alle sue azioni precedenti e una delle limitazioni più ampie che il gigante dei social media ha messo in atto nella sua storia. Lo riporta l'emittente "Nbc". "A partire da oggi, rimuoveremo le pagine di Facebook, i gruppi e gli account di Instagram che rappresentano QAnon. Stiamo iniziando a far rispettare questa politica aggiornata oggi e stiamo rimuovendo i contenuti di conseguenza, ma questo lavoro richiederà tempo e continuerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane", ha scritto Facebook in un comunicato stampa. Un portavoce della società ha detto che l'azienda è convinta di dover limitare "la capacità di QAnon e dei movimenti sociali militarizzati di operare e organizzarsi" sulla piattaforma. QAnon è una teoria di cospirazione che è cresciuta ai margini di Internet e sostiene che i Democratici di alto profilo e le celebrità di Hollywood sono membri di una associazione di cannibali pedofili che viene segretamente combattuta dal presidente Donald Trump. (Nys)