Usa: Biden promette di mettere fine alle divisioni e di seguire la scienza

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è recato martedì sul luogo di una delle più sanguinose battaglie della guerra civile statunitense, promettendo di sanare le crescenti divisioni razziali, politiche ed economiche del paese, nel caso dovesse essere eletto. Lo riporta il sito "The Hill". A Gettysburg, in Pennsylvania, Biden non ha invocato il nome del presidente Donald Trump, suo rivale nelle elezioni di novembre, ma ha detto che il paese sta vivendo "una guerra partigiana totale e implacabile" che ha reso difficile affrontare il coronavirus ed è costata milioni di posti di lavoro. "Mettiamo da parte la partigianeria. Mettiamo da parte la politica. Seguiamo la scienza. Indossare una mascherina non è una dichiarazione politica. È una raccomandazione scientifica", ha detto Biden, alludendo al ripetuto rifiuto di Trump di indossare una mascherina anche dopo aver contratto il virus. "Ciò di cui abbiamo bisogno negli Stati Uniti è una leadership che cerchi di allentare le tensioni, di aprire le linee di comunicazione e di farci incontrare", ha detto Biden. "Come presidente, questo è esattamente quello che farò".(Nys)