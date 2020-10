Brasile: fatturazione industria manifatturiera supera il livello pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di fatturazione dell'industria manifatturiera in Brasile ha superato la quota pre-pandemia registrata all'inizio dell'anno. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) diffondendo i dati dell'indagine sugli indicatori industriali di agosto. Secondo lo studio, la fatturazione ad agosto 2020 è aumentata del 2,3 per cento rispetto a luglio e del 37,8 per cento rispetto ad aprile, recuperando le perdite registrate nel punto più basso della crisi del settore innescata dagli effetti della pandemia. Tuttavia, secondo la Cni, a causa del forte calo di marzo e aprile il valore della fatturazione nei primi otto mesi dell'anno resta inferiore del 3,9 per cento rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Agosto è stato il primo mese in cui è stata anche registrata una crescita dell'occupazione industriale nel 2020, con un aumento dell'1,9 per cento rispetto a luglio. Secondo la Cni, con questa performance, il livello di occupazione è già vicino al livello pre-crisi. (segue) (Brb)