Brasile: fatturazione industria manifatturiera supera il livello pre-pandemia (3)

- Il 2 ottobre l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) aveva rivelato che la produzione industriale in Brasile è cresciuta del 3,2 per cento ad agosto 2020, rispetto a luglio, registrando un calo del 2,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi otto mesi dell'anno il settore accumula una perdita dell'8,6 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino ad agosto il calo accumulato è pari al 5,7 per cento. L'aumento dell'attività industriale nel mese di luglio ha caratterizzato tutte le principali categorie economiche, con incrementi in 25 dei 26 settori esaminati. Tra le attività in cui l'incremento è stato più rilevante figura la produzione di autoveicoli, rimorchi e pezzi di ricambio, cresciuta del 19,2 per cento rispetto a luglio, seguito dai beni di consumo durevoli (18,5 per cento). Di contro, secondo l'Ibge la crescita è stata rallentata dal freno alla produzione registrato per settori chimico e farmaceutico (-9,7 per cento) e per il settore profumeria, prodotti di bellezza e igiene personale (-9.7 per cento). (Brb)