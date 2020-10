Recovery plan: Moronese (M5s), ok da commissione Ambiente a linee guida in nome economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voto favorevole della commissione Ambiente del Senato al parere sulle "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo rende noto il un comunicato la presidente della commissione Ambiente Vilma Moronese (M5s), relatrice del provvedimento. "E' un documento quello della Commissione molto articolato che ha raccolto tantissime proposte sia di maggioranza che di opposizione. Abbiamo inserito alcune richieste di carattere generale che danno un indirizzo sugli obiettivi da raggiungere con il Pnrr e anche alcuni criteri per noi fondamentali per la scelta e la valutazione dei progetti, cioè di non tener conto solo di quelli economici (Pil), ma anche indicatori importanti come il Bes, che misurano l’impatto sul benessere dei cittadini in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Abbiamo ritenuto anche doveroso inserire alcune indicazioni sulla trasparenza dei progetti che verranno sottoposti alle dovute valutazioni e che ci possa essere un passaggio e un coinvolgimento diretto del Parlamento". (segue) (Com)