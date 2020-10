Usa: coronavirus, la Fda rende più difficile l'approvazione di un vaccino prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration degli Stati Uniti (Fda) vuole che gli sviluppatori di vaccini contro il coronavirus monitorino i pazienti per almeno due mesi prima di richiedere l'approvazione d'emergenza per il loro farmaco, andando contro le indicazioni la Casa Bianca che ha chiesto invece di accelerare il processo. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il presidente Donald Trump ha recentemente definito queste precauzioni una "mossa politica". Il "New York Times" ha riferito ieri che il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, aveva messo in dubbio la necessità di due mesi di dati sulla sicurezza dei vaccini. Ci sono diversi candidati vaccini contro il Covid-19 nella terza fase degli studi clinici, che cercano di determinare la sicurezza e l'efficacia del farmaco. Mentre Trump ha ripetutamente ipotizzato che un vaccino potrebbe essere pronto per il giorno delle elezioni, gli esperti sostengono che è altamente improbabile. Monitorare i partecipanti agli studi clinici per due mesi dopo le loro dosi finali di vaccino probabilmente spingerebbe qualsiasi potenziale approvazione della Fda oltre il 3 novembre, data delle prossime presidenziali. (Nys)