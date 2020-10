© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sono stati registrati 10.489 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, contro i 5.084 del giorno precedente. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie del Paese, spiegando che i decessi sono stati 66. Nei reparti di rianimazioni ci sono 1.426 pazienti malati da Covid-19, undici in più rispetto al giorno prima.(Frp)