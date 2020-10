Americhe: rapporto Cepal, pil della regione in calo del 9,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell'America Latina soffrirà nel 2020 un calo del pil del 9,1 per cento. E' quanto afferma la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America Latina ed i Caraibi (Cepal) nel suo "Studio economico" annuale sulla regione reso noto oggi. "Il processo di ripresa dell'attività economica ai livelli pre-crisi sarà più lungo di quanto si pensava e durerà almeno tre anni", ha affermato il direttore della Cepal, Alicia Barcena, nella conferenza stampa di presentazione del rapporto annuale. La crisi derivata dalla pandemia del nuovo coronavirus, secondo la Cepal, "è la peggiore registrata in oltre un secolo e provocherà una diminuzione del pil pro capite a livello del 2010 oltre ad un forte aumento della diseguaglianza e della povertà". Lo studio prevede un tasso di disoccupazione regionale del 13,5 per cento, con un aumento in termini nominali di 18 milioni di persone senza lavoro. E' stimato invece in 2,7 milioni il numero di aziende che cesseranno le loro attività nel corso del 2020 nella regione. (segue) (Bua)