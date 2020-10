Americhe: rapporto Cepal, pil della regione in calo del 9,1 per cento nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Barcena i paesi della regione devono quindi "riorientare la spesa pubblica verso la riattivazione e la trasformazione economica rafforzando gli investimenti verso settori che favoriscano l'occupazione, la parità di genere, l'inclusione sociale, la trasformazione produttiva e una transizione egualitaria verso la sostenibilità ambientale". La Cepal afferma inoltre che un alleggerimento degli interessi del debito aumenterebbe le risorse destinate allo sviluppo, specialmente nell'area dei Caraibi. Per quanto riguarda le stime di crescita dei singoli paesi, la Commissione Onu prevede una caduta del 2,3 per cento in Paraguay, del 5 per cento in Uruguay, del 5,6 per cento in Colombia, del 7,9 per cento in Cile, del 9 per cento in Messico ed Ecuador, del 9,2 per cento in Brasile, del 10,5 per cento in Argentina, del 13 per cento in Perù, e del 26 per cento in Venezuela. (Bua)