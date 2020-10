Migranti: prefettura Bari su nave Rhapsody, naufraghi tutti negativi a Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi si sono svolte in prefettura riunioni operative, presiedute dal prefetto, Antonia Bellomo, per definire le misure organizzative e di sicurezza in vista dell’attracco della nave Rhapsody nel porto di Bari che ospita 800 migranti sbarcati sulle coste della Sicilia e che hanno ultimato il periodo di quarantena. Lo riferisce una nota della prefettura di Bari. Tutti i cittadini stranieri durante la permanenza a bordo sono stati già sottoposti ai necessari screening sanitari e indagini epidemiologiche da cui è emersa la loro negatività al Covid-19. Tra loro sono presenti minori e persone in condizioni di particolare vulnerabilità che seguiranno percorsi prioritari di intervento attraverso la collocazione in strutture idonee, fuori provincia, indicate dal ministero dell’Interno. Tutti gli altri migranti saranno sottoposti alle procedure amministrative previste dalla legislazione vigente per la definizione della loro permanenza sul territorio nazionale. (segue) (Com)