Usa: Trump, basta negoziati sullo stimolo economico prima delle elezioni

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe detto ai negoziatori della sua amministrazione di interrompere i colloqui per un nuovo pacchetto economico anti-coronavirus con i Democratici, fino a dopo le elezioni del 3 novembre. Lo riporta l'emittente "Cnbc". La dichiarazione, se confermata, bloccherà ulteriori misure finanziarie per alleviare gli effetti economici della pandemia. Il Segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, e la presidente della Camera, Nancy Pelosi, hanno parlato per un'ora di un pacchetto di aiuti ieri e hanno programmato un nuovo incontro oggi. "Ho dato istruzioni ai miei deputati di smettere di negoziare fino a dopo le elezioni, quando, subito dopo la mia vittoria, approveremo un importante decreto di stimolo che si focalizzerà sugli statunitensi che lavorano sodo e sulle piccole imprese", ha twittato Trump.(Nys)