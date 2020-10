Americhe: Paraguay e Spagna esprimono appoggio a ratifica accordo di libero scambio Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Paraguay e Spagna hanno ribadito il loro interesse a sottoscrivere "a breve" l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), blocco regionale composto anche da Argentina, Brasile ed Uruguay. E' quanto emerso, si legge in una nota del ministero degli Esteri di Assunzione, al termine della sesta riunione del meccanismo bilaterale di consulta politica presieduto per parte paraguaiana dal viceministro degli Esteri, José Antonio Dos Santos, e per parte spagnola dal sottosegretario per l'Iberoamerica, Cristina Gallach. Le due parti, prosegue la nota, affermano che il trattato siglato nel giugno del 2019 rappresenta "uno strumento di grande rilievo politico che contribuirà a intensificare le relazioni economiche e l'interscambio commerciale tra Paraguay e Spagna". Le due delegazioni hanno altresì effettuato "un ripasso dei principali temi che si discutono nei fori internazionali e delle sfide che si presentano in entrambe le regioni in relazione alla pandemia della Covid-19 e della riattivazione dell'economia". Tra i punti in agenda anche una prossima visita del presidente Mario Abdo in Spagna per riaffermare la "volontà di entrambe le nazioni di stringere un'alleanza strategica in base ai valori condivisi". (segue) (Bua)