Americhe: Paraguay e Spagna esprimono appoggio a ratifica accordo di libero scambio Ue-Mercosur (3)

- L'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) è stato il principale punto del colloquio avvenuto ad agosto tra il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, e la cancelliera della Germania, Angela Merkel. Secondo il presidente uruguaiano, che ricopre la presidenza pro tempore del Mercosur fino a dicembre, "rimangono da risolvere questioni in materia ambientale e di procedure". Merkel ha affermato a sua volta di avere "seri dubbi" sull'attuazione dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur, soprattutto in considerazione della deforestazione in Amazzonia e delle politiche per ambientali messe in campo dal governo di Jair Bolsonaro. I due capi di governo hanno quindi accordato "avviare un monitoraggio con i rispettivi staff per valutare periodicamente i progressi registrati". Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha affermato per parte sua che il "grande sforzo" profuso per raggiungere l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur alla fine dello scorso anno, "sembra che inizi a fare acqua da tutte le parti". (Bua)